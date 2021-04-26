Альваро Мората: с радостью остался бы в «Ювентусе» на всю жизнь

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората признался, что хотел бы остаться в туринском клубе.



«Все знают, что я бы с радостью остался в „Ювентусе“ на всю жизнь, если бы у меня была такая возможность. Но это работа, футбол — это бизнес, и в большинстве случаев у нас, игроков, нет особого выбора», — приводит слова Мораты Sky Sport Italia.



Напомним, Мората перешёл в «Ювентус» из мадридского «Атлетико» в 2020 году на правах аренды. Арендное соглашение футболиста рассчитано до июня 2021 года. «Ювентус» имеет право первоочерёдного выкупа Мораты, а также может продлить аренду Мораты ещё на один сезон. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 28 матчах чемпионата Италии, забил 9 голов и отдал 9 результативных передач.

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