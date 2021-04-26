Тухель — о матчах с «Реалом» в Лиге чемпионов: это то, о чём ты мечтаешь, будучи ребёнком
Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от противостояния с «Реалом» в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.
«Мы вышли в полуфинал и будем на высшем уровне играть с „Реалом“. Что может быть сложнее? „Реал“ — самая опытная команда в этом турнире. Они будут действовать уверенно в противостоянии с „Челси“. На данный момент команда Зидана набрала ход.
Надеюсь, мы сможем показать авантюрный футбол. Мы будем бороться с соперником жёстко и посмотрим, кто выйдет победителем из этой схватки. Это большой вызов, после него „Челси“ станет лучше, ведь это важный опыт. Мы рады достичь такого уровня. Это то, о чём ты мечтаешь, будучи ребёнком — играть с „Реалом“. В этом нет никаких сомнений», — приводит слова Тухеля Goal.com.
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