Месут Озил потроллил «Тоттенхэм» после поражения в финале Кубка лиги

Бывший полузащитник «Арсенала» Месут Озил, ныне выступающий за «Фенербахче», издевательски отреагировал на поражение принципиального соперника «канониров», «Тоттенхэм Хотспур» в финале Кубка английской лиги.
В решающем матче, который состоялся накануне, 25 апреля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, «шпоры» уступили «Манчестер Сити» со счётом 0:1. Единственный гол на 82-й минуте забил защитник «горожан» Эмерик Лапорт. Таким образом, «Тоттенхэм» вновь остался без трофея. Лондонской команде не удаётся завоевать какой-либо титул с 2008 года.
«Он остаётся пыльным…» — написал Озил в своём «твиттере», намекая на шкаф клуба для трофеев.
Ранее над «Тоттенхэмом» поиздевался новый спонсор. Производитель красок Dulux шутил в том числе про шкаф для трофеев и то, что он пыльный.
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