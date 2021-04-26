Малком, Заболотный и Зобнин — в сборной 27-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 27-го тура Российской Премьер-Лиги.



Лучшим игроком тура стал нападающий «Зенита» Малком, который получили оценку 9,7. а втором месте расположился полузащитник санкт-петребургской команды Андрей Мостовой, а третье место разделили между собой ещё два игрока «Зенита» — хавбек Алексей Сутормин и форвард Себастьян Дриусси, получившие оценку 8,9. Всего в символической сборной 27-го тура пять футболистов представляют «Зенит», по одному игроку — «Локомотив», «Спартак», «Сочи», «Краснодар», «Ахмат» и «Химки».

Сборная 27-го тура РПЛ: Илья Лантратов («Химки»), Дуглас Сантос, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой, Себастьян Дриусси, Малком (все — «Зенит»), Зоран Нижич («Ахмат»), Александр Мартынович («Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Антон Заболотный («Сочи»).