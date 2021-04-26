Эндрю Робертсон: «Ливерпуль» не учится на своих ошибках

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал результат матча 33-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1).

«Этот результат очень показателен для нас. Мы не учимся на своих ошибках. Мы продолжаем делать те же ошибки. „Ньюкасл“ заслужил гол, оба гола. Думаю, было применено глупое правило. Мы могли сидеть здесь после поражения, хоть это и было бы странно, учитывая количество наших моментов и контроль игры.

У всех соперников есть шансы в матчах с нами, они всегда чувствуют уверенность в последние 10 минут и понимают, что могут чего-то добиться. Это на нас не похоже", — цитирует Робертсона Goal.

Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Ньюкасл»

Подопечные Юргена Клоппа в 33 матчах набрали 54 очка и занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл Юнайтед» (36) — на 16-м месте.