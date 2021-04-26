Александр Головин прокомментировал победу «Монако». Команда в двух очках от первого места

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о победе в матче 34-го тура французской Лиги 1 с «Анже» (1:0).



«Самое главное, что мы выиграли и заработали три очка. Для нас это сейчас важнее всего, нужно побеждать в каждом матче. Что касается игры, то она получилась довольно тяжёлой. Мы владели преимуществом, создавали неплохие моменты, но долго не могли забить. Считаю, что как минимум на один гол мы точно наиграли, поэтому хорошо, что в итоге получилось открыть счёт. Одержали справедливую и заслуженную победу», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



«Монако», набрав 71 очко, занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, уступая лишь действующему чемпиону «Пари Сен-Жермен» (72) и «Лиллю» (73).

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