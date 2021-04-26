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Сёмин отреагировал на гол Миранчука в матче с «Болоньей»

Сёмин отреагировал на гол Миранчука в матче с «Болоньей»
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о выступлении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 33-го тура итальянской Серии А с «Болоньей» (5:0). Напомним, экс-игрок железнодорожников забил гол в этой встрече.

«На мой взгляд всё, что Алексею даётся в плане времени, он отлично использует. При его малом времени на поле он достаточно результативен. Миранчуку нужно продолжать бороться за место в составе, на его позиции играют футболисты высокого уровня, тот же Малиновский», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

«Аталанта» набрала 68 очков и поднялась на второе место в таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Болонья» (38) находится на 12-м месте.

«Аталанта» разгромила «Болонью» со счётом 5:0, Миранчук забил один из голов
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