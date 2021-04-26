Сёмин отреагировал на гол Миранчука в матче с «Болоньей»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о выступлении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 33-го тура итальянской Серии А с «Болоньей» (5:0). Напомним, экс-игрок железнодорожников забил гол в этой встрече.



«На мой взгляд всё, что Алексею даётся в плане времени, он отлично использует. При его малом времени на поле он достаточно результативен. Миранчуку нужно продолжать бороться за место в составе, на его позиции играют футболисты высокого уровня, тот же Малиновский», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

«Аталанта» набрала 68 очков и поднялась на второе место в таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Болонья» (38) находится на 12-м месте.