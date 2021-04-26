Сёмин отреагировал на гол Миранчука в матче с «Болоньей»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о выступлении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 33-го тура итальянской Серии А с «Болоньей» (5:0). Напомним, экс-игрок железнодорожников забил гол в этой встрече.
«На мой взгляд всё, что Алексею даётся в плане времени, он отлично использует. При его малом времени на поле он достаточно результативен. Миранчуку нужно продолжать бороться за место в составе, на его позиции играют футболисты высокого уровня, тот же Малиновский», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
«Аталанта» набрала 68 очков и поднялась на второе место в таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Болонья» (38) находится на 12-м месте.
«Аталанта» разгромила «Болонью» со счётом 5:0, Миранчук забил один из голов
Рекомендуем вам
- 26 апреля 2021
-
11:15
-
11:11
-
11:00
-
10:58
-
10:51
-
10:48
-
10:46
-
10:23
-
10:08
-
10:04
-
09:37
-
09:33
-
09:27
-
09:17
-
08:48
-
08:30
-
08:27
-
07:50
-
07:20
-
06:50
-
06:03
-
05:46
-
05:35
-
05:01
-
04:35
-
04:09
-
02:48
-
01:47
-
00:54
-
00:48
-
00:35
-
00:35
-
00:31
-
00:06
- 25 апреля 2021
-
23:56
Партнерский контент
Рекомендуем вам