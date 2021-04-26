Червиченко: впечатление, что футболисты «Спартака» и ЦСКА пытались перебить друг друга

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о жёсткой игре футболистов в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и ЦСКА (1:0).



«Наверное, это самое скучное и пресное дерби за последние 10 лет. Но при этом, скорее всего, одно из самых грубых за последнее время. Столько жёстких столкновений давно не видел. Сложилось впечатление, что помимо забитых мячей ребята пытались перебить друг друга. Причём это была не симуляция, а реальные жёсткие стыки — аж щитки хрустели», — написал Червиченко в своей колонке для «Чемпионата».



За три тура до конца сезона «Спартак», набрав 50 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая «Локотиву» (52) и «Зениту» (58). ЦСКА (46) располагается на шестой строчке.

«Мнение Гинера больше не решающее. От этого в ЦСКА свистопляски». Колонка Червиченко Бывший президент «Спартака», а теперь колумнист «Чемпионата» раскритиковал качество дерби, но поддержал арбитров.