Андрей Червиченко: «Локомотив» пока хорош — как на поле, так и за его пределами

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о борьбе за второе место в Российской Премьер-Лиге.



«Мне кажется, «Локомотив» не проиграет «Зениту». Возможно, у «Спартака» и «Локо» будет равенство очков и придётся считать дополнительные показатели. Но я бы не сбрасывал со счетов тульский «Арсенал». Не думаю, что для спартаковцев это будет лёгкий выезд. Да и «Химки» — далеко не подарок. Говорить о том, что «Спартак» одержит три победы, я бы не стал. «Ахмат» тоже не собирается дарить очки в Грозном. Мне кажется, что в оставшихся трёх матчах команда Тедеско больше семи очков не наберёт.



У «Локомотива» ещё игры с «Зенитом» и «Динамо», но железнодорожники пока хороши — как на поле, так и за его пределами», — написал Червиченко в своей колонке для «Чемпионата».