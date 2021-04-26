«Динамо» обратилось в ЭСК РФС за разъяснением по двум эпизодам матча с «Химками»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что московский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС за разъяснением по двум эпизодам матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:1).



«В рамках установленной процедуры мы сегодня официально обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку двум эпизодам матча с футбольным клубом «Химки», которые произошли в штрафной площади гостей на 79-й и 82-й минутах.

Приложили видео, на которых зафиксированы очевидные, на наш взгляд, нарушения правил. В обоих случаях это фолы на Николае Комличенко, за которые главный арбитр должен был назначать пенальти. У нас вызывает вопросы то, что арбитр Евгений Кукуляк никак на отреагировал на фолы, хотя хорошо видел моменты, находился в удобной позиции. Неясно также, почему в эти ситуации не вмешался работавший на матче VAR.



Мы рассчитываем на то, что в результате проводимых реформ судейство в турнире станет объективным и последовательным. Надеемся на адекватную оценку ЭСК работы судейской бригады Евгения Кукуляка», — приводит слова Пивоварова пресс-служба «Динамо».