Ковач: в начале сезона никто не ожидал, что «Монако» будет играть на таком высоком уровне

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал результат матча 34-го тура французской Лиги 1 с «Анже» (1:0).



«Лига 1 — сложный турнир для всех команд. Здесь выступают хорошие команды, и „Анже“ — одна из них. Я ожидал, что матч будет трудным, потому что и мы, и соперники проводили третью игру за неделю. В такой игре необходима реализация моментов, и мы в этом преуспели.



»Монако" — сильная команда. У нас сплочённый коллектив, способный добиваться успехов. Важно, чтобы каждый делал свой вклад в результат. Мы лучшие в Лиге 1 по показателю результативности после выхода на замену. В команде есть конкуренция, которая и позволяет «Монако» добиваться хороших результатов.



Мы проводим фантастический сезон. В начале сезоне никто не ожидал, что «Монако» будет играть на таком высоком уровне. Все говорили о «ПСЖ», «Лилле», «Лионе», «Ренне», но никто не упомянул «Монако». Значит, игроки сделали всё, чтобы мечта стала реальностью", — приводит слова Ковача пресс-служба «Монако».

«Монако» с Головиным обыграл «Анже» и вышел на второе место в Лиге 1