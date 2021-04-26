Видеообзор победы «Монако» с участием Александра Головина
«Монако» одержал победу в матче 34-го тура французской Лиги 1 с «Анже». Встреча состоялась накануне, 25 апреля, на стадионе «Раймон Копа» в Анже и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 79-й минуте забил форвард нападающий Виссам Бен-Йеддер, которому ассистировал полузащитник Юссуф Фофана.
Российский хавбек «Монако» Александр Головин провёл на поле 79 минут и был заменён на Сеска Фабрегаса.
Видеообзор матча «Анже» — «Монако»:
«Монако», набрав 71 очко, занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, уступая лишь действующему чемпиону «Пари Сен-Жермен» (72) и «Лиллю» (73). В оставшихся четырёх турах монегаскам предстоит сыграть с «Лионом», «Реймсом», «Ренном» и «Лансом».
Александр Головин прокомментировал победу «Монако». Команда в двух очках от первого места
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