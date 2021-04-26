Люк Шоу отреагировал на беспроигрышную серию «Манчестер Юнайтед» в выездных матчах

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал достижение команды. «Красные дьяволы» не проигрывают на выезде уже в 24 матчах подряд. В 33-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» не сумел победить «Лидс Юнайтед» (0:0).

«Это очень хорошее достижение, но мы не обращаем на него слишком много внимания. Может быть, это и отличная серия на выезде, но дома наши результаты не так хороши. Мы знаем, что должны лучше играть дома.

Нам нужно прибавлять. Впереди матч Лиги Европы, нам нужно его выиграть. Сейчас мы сосредоточены на этом», — цитирует Шоу официальный сайт клуба.

«Манчестер Юнайтед» идёт на втором месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 10 очков. В полуфинале Лиги Европы подопечные Уле-Гуннара Сульшера сыграют с «Ромой».

Видеообзор матча «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»: