Дубль Холанда после сумасшедших забегов — в видеообзоре победы дортмундской «Боруссии»

Дортмундская «Боруссия» переиграла «Вольфсбург» в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла накануне, 25 апреля, на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге и завершилась со счётом 0:2.



Уже на 12-й минуте ошибкой хозяев воспользовался нападающий Эрлинг Холанд, выбежавший из-за спины защитника, оторвавшийся от преследователей и реализовавший выход один на один. В начале второй половины матча, на 59-й минуте, гости остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил полузащитник Джуд Беллингхэм. Несмотря на численное меньшинство, «шмели» сумели закрепить успех. На 68-й минуте Холанд в ходе контратаки получил мяч в центре поля, легко оторвался от защитников и вновь переиграл голкипера.



«Боруссия», набрав 55 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от зоны Лиги чемпионов на 1 очко. «Вольфсбург» (57) идёт на третьей строчке.

Видеообзор матча «Вольфсбург» — «Боруссия»: