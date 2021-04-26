Зидан: «Челси» проделал отличную работу и заслужил право выступать в полуфинале ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Челси», который состоится завтра, 27 апреля.
«Это самая сложная игра сезона. Лига чемпионов — особенный турнир, но мы уже провели несколько важных матчей. Хотим соревноваться, это самое главное. В полуфинале легко не бывает. Мы должны быть бдительны, хорошо работать в защите и пытаться создавать моменты. Мы должны сделать всё возможное, чтобы нанести ущерб „Челси“.
»Челси" проделал отличную работу в Лиге чемпионов и заслужил право выступать в полуфинале турнира. То же самое можно сказать и о «Реале». До конца сезона остался месяц, и мы будем бороться до конца, что бы ни случилось. У нас, конечно, есть трудности, о у остальных команд тоже всё идёт не гладко. Игроки «Реала» будут выходить на поле и оставлять там все силы", — приводит слова Зидана пресс-служба УЕФА.
- 26 апреля 2021
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