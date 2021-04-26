Видеообзор безумного камбэка «Лилля» против «Лиона». Победители вернулись на первое место

«Лилль» одолел «Лион» в матче 34-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла накануне, 25 апреля, на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе и завершилась со счётом 2:3.



На 20-й минуте хозяева вышли вперёд усилиями нападающего Ислама Слимани. Спустя 15 минут «ткачи» удвоили преимущество — автоголом отметился защитник гостей Жозе Фонте. Однако перед самым перерывом, на 1-й компенсированной минуте, гол в раздевалку забил форвард «Лилля» Бурак Йилмаз. Во втором тайме гости совершили камбэк. На 60-й минуте нападающий Джонатан Дэвид восстановил равновесие, а на 85-й минуте Йилмаз забил победный гол, оформив дубль.



«Лилль», набрав 73 очка, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лион» (67) — на четвёртом месте.

Видеообзор матча «Лион» — «Лилль»: