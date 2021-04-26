«Ради этого я и перешёл в «Челси». Чилуэлл поделился ожиданиями от концовки сезона

Защитник «Челси» Бенджамин Чилуэлл поделился ожиданиями от противостояния с мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов и от других важных игр в конце сезона.
«Ради этого я и перешёл в „Челси“. Ты каждую неделю хочешь играть в так называемых кубковых финалах, когда сражаешься за топ-4. Во вторник нам предстоит встреча с „Реалом“. О таком мечтаешь с детства. А впереди нас ждёт финал Кубка Англии.
Ради таких игр я и перешёл в «Челси». Мы очень рады. У нас будет важная игра каждую неделю, мы сражаемся за титулы", — приводит слова Чилуэлла talkSPORT.
Чилуэлл стал игроком лондонского клуба в августе 2020 года. Ранее он защищал цвета «Лестер Сити». Подопечные Томаса Тухеля в 33 матчах набрали 58 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Видеообзор матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси»
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