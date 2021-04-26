Алана Ширера и Тьерри Анри первыми включили в зал славы АПЛ

Английская Премьер-лига в своём официальном «твиттере» объявила первых футболистов, включённых в образованный недавно зал славы.



Первыми в зал славы АПЛ были включены бывшие нападающие Алан Ширер и Тьерри Анри. В сообщении лиги говорится, что оба игрока вписали свои имена в её историю.

Ширер является лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги. Он начинал карьеру в 1988 году в «Саутгемптоне», однако набольшую известность приобрёл впоследствии, выступая за «Блэкберн Роверс» и «Ньюкасл Юнайтед». С сине-белыми он стал чемпионом Англии в 1995 году. В сборную Англии Алан вызывался с 1992 по 2000 год.



Анри выступал в Англии за «Арсенал». В период с 1999 по 2007 год француз дважды стал чемпионом страны, завоевал три национальных Кубка и два Суперкубка. Также с «канонирами» Тьерри добирался до финалов Кубка УЕФА и Лиги чемпионов.