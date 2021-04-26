Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Алана Ширера и Тьерри Анри первыми включили в зал славы АПЛ

Алана Ширера и Тьерри Анри первыми включили в зал славы АПЛ
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Английская Премьер-лига в своём официальном «твиттере» объявила первых футболистов, включённых в образованный недавно зал славы.

Первыми в зал славы АПЛ были включены бывшие нападающие Алан Ширер и Тьерри Анри. В сообщении лиги говорится, что оба игрока вписали свои имена в её историю.

Ширер является лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги. Он начинал карьеру в 1988 году в «Саутгемптоне», однако набольшую известность приобрёл впоследствии, выступая за «Блэкберн Роверс» и «Ньюкасл Юнайтед». С сине-белыми он стал чемпионом Англии в 1995 году. В сборную Англии Алан вызывался с 1992 по 2000 год.

Анри выступал в Англии за «Арсенал». В период с 1999 по 2007 год француз дважды стал чемпионом страны, завоевал три национальных Кубка и два Суперкубка. Также с «канонирами» Тьерри добирался до финалов Кубка УЕФА и Лиги чемпионов.

Ширер – лучший бомбардир в истории АПЛ. Стоил рекордных денег, но выиграл лишь один трофей
Соперничество с «МЮ» Алекса Фергюсона, чемпионство в последний момент, травмы.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021