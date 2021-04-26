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Защитник Эрик Бейи близок к продлению контракта с «Манчестер Юнайтед»

Защитник Эрик Бейи близок к продлению контракта с «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи близок к продлению контракта с английским клубом, сообщает ESPN.

Напомним, действующее соглашение 27-летнего ивуарийского футболиста с «красными дьяволами» рассчитано до лета 2022 года. По информации источника, на прошлой неделе стороны провели переговоры и сумели достичь значительного прогресса. Ожидается, что в ближайшее время Бейи заключит новый контракт с манкунианцами, рассчитанный на четыре года.

Напомним, Бейи перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Вильярреала» в 2016 году. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 8 матчах английской Премьер-лиги и не сумел отметиться результативными действиями. С 2015 года Бейи вызывается в национальную команду Кот-д'Ивуара.

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