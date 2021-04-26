Онопко: Ахметову надо было дать жёлтую карточку, а не красную. Карасёв подвел Кукуяна

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко высказался об удалении полузащитника команды Ильзата Ахметова в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1).



«Игра была очень напряжённая. С первых минут было видно, что команды боялись пропустить, больше думали об обороне. Удаление Ахметова повлияло на результат. Моё мнение: надо было показать жёлтую карточку, но точно не красную. Кукуян ведь даже жёлтую не хотел показывать… Ахметов изначально играет в мяч, после чего нога по инерции идёт дальше — он же не может остановить её по хлопку или по щелчку пальцев. Соболев начал кричать, орать… Арбитры на VAR должны были помочь главному судье, но Карасёв подвёл Кукуяна. Этот эпизод существенно повлиял на итоговый результат игры.



Если помните, буквально за пару секунд до эпизода с удалением мяч попал в руку Айртону. Даже Влашич активно жестикулировал, что была рука. Затем это столкновение на бровке… Мне непонятно, почему судьи на VAR принимают такие решения. Понимаю, что в поле судья может не увидеть, но на VAR арбитры смотрят с разных ракурсов — там отчётливо видно, что Ильзат сначала играет в мяч. Сейчас будут разбирательства — всё же это повлияло на результат. Думаю, ЦСКА будет обжаловать эту карточку», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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