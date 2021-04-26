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«Бавария» договорилась с Юлианом Нагельсманом

«Бавария» договорилась с Юлианом Нагельсманом
Футбол / Германия 0
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Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман становится всё ближе к переходу в «Баварию».

Как сообщает Bild, мюнхенский клуб уже достиг договорённости со специалистом о сотрудничестве со следующего сезона. В настоящее время клуб ведёт переговоры с «РБ Лейпциг». Контракт Юлиана с «быками» рассчитан до лета 2023 года.

Ранее стало известно, что Нагельсман стремится перебраться в «Баварию» и уже обратился к руководству своего клуба с просьбой расторгнуть с ним контракт. «РБ Лейпциг» не намерен расставаться со своим наставником и повысил цену на него с € 15-20 млн до € 30 млн.

Напомним, нынешний главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик покинет команду по окончании сезона.

Нагельсман возглавил «РБ Лейпциг» в 2019 году, а до этого тренировал «Хоффенхайм». За три тура до конца сезона «быки», набрав 64 очка, занимают второе место в турнирной таблице Бундеслиги, уступая лишь «Баварии» (71).

Юлиан Нагельсман попросил «РБ Лейпциг» о расторжении контракта. Он хочет в «Баварию»
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