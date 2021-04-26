Рафаэль Варан: «Реал» должен сыграть безупречно в матче Лиги чемпионов с «Челси»

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Челси», который состоится завтра, 27 апреля.



«Мы в полуфинале Лиги чемпионов. Это очень требовательная стадия турнира. Многое будет зависеть от мелочей. Мы должны сыграть безупречно, думая о победе с самого начала. Сделаем всё, чтобы достичь положительного результата.



У „Челси“ сбалансированная команда. У них классные игроки. Они могут действовать по-разному. Важно адаптироваться к игре быстрого и опасного соперника. Мы должны хорошо обороняться, работать как одно целое и не оставлять сопернику свободные зоны.



Тибо Куртуа проводит очень хороший сезон. Мы должны привыкнуть к смене игровых схем по ходу игры. Это непростая задача, но мне это нравится. Игроки хорошо знают друг друга. Когда нужно обороняться, мы делаем это все вместе. Важно, чтобы мы все хорошо делали свою работу», — приводит слова Варана пресс-служба УЕФА.

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