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Онопко: «Краснодар» стал правильно защищаться — наработки Гончаренко. Мне нравится их игра

Онопко: «Краснодар» стал правильно защищаться — наработки Гончаренко. Мне нравится их игра
Футбол / РПЛ 0
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Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко высказался о работе нового наставника «Краснодара» Виктора Гончаренко, с которым ранее трудился в московском клубе.

«Следил за игрой «Рубин» — «Краснодар» (0:1. — Прим. «Чемпионата»). Заслуженная победа команды Гончаренко. «Рубин» не был похож на себя, они очень зависимы от Кварацхелии, ещё и потеряли двух нападающих. В первом тайме казанцы вообще глухо оборонялись, даже не припомню ни одной атаки. «Краснодар» был агрессивнее, создавал классные моменты, да и мяч Ионов забил хороший.

«Краснодар» и с «Зенитом» в прошлом туре играл неплохо. Команда стала правильно защищаться — это наработки Гончаренко: практически все обороняются за линией мяча, опорные полузащитники опускаются, защитники стоят в линию. Мне нравится игра «Краснодара».

Думаю, у Гончаренко с Березуцким должно получиться. Они знают друг друга, вместе работали в ЦСКА. Немаловажный момент — Галицкий тоже футбольный человек, который вкладывает душу, много сил и денег в команду. Думаю, в летнее трансферное окно будут приобретения. У них есть всё, чтобы бороться за медали в следующем сезоне», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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