Онопко: «Краснодар» стал правильно защищаться — наработки Гончаренко. Мне нравится их игра

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко высказался о работе нового наставника «Краснодара» Виктора Гончаренко, с которым ранее трудился в московском клубе.
«Следил за игрой «Рубин» — «Краснодар» (0:1. — Прим. «Чемпионата»). Заслуженная победа команды Гончаренко. «Рубин» не был похож на себя, они очень зависимы от Кварацхелии, ещё и потеряли двух нападающих. В первом тайме казанцы вообще глухо оборонялись, даже не припомню ни одной атаки. «Краснодар» был агрессивнее, создавал классные моменты, да и мяч Ионов забил хороший.
«Краснодар» и с «Зенитом» в прошлом туре играл неплохо. Команда стала правильно защищаться — это наработки Гончаренко: практически все обороняются за линией мяча, опорные полузащитники опускаются, защитники стоят в линию. Мне нравится игра «Краснодара».
Думаю, у Гончаренко с Березуцким должно получиться. Они знают друг друга, вместе работали в ЦСКА. Немаловажный момент — Галицкий тоже футбольный человек, который вкладывает душу, много сил и денег в команду. Думаю, в летнее трансферное окно будут приобретения. У них есть всё, чтобы бороться за медали в следующем сезоне», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 26 апреля 2021
-
17:21
-
17:21
-
16:58
-
16:36
-
16:26
-
16:17
-
16:04
-
16:01
-
15:57
-
15:56
-
15:45
-
15:31
-
15:27
-
15:26
-
15:10
-
15:04
-
15:02
-
14:58
-
14:56
-
14:50
-
14:37
-
14:19
-
14:01
-
13:55
-
13:44
-
13:38
-
13:28
-
13:17
-
13:10
-
13:05
-
12:59
-
12:49
-
12:44
-
12:38
-
12:11