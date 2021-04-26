Итальянские клубы будут исключать из Серии А за участие в Суперлиге

Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина рассказал об изменениях в правилах организации.



«Клубы, которые планируют участвовать в турнирах не под эгидой ФИФА или УЕФА, теряют членство и должны покинуть наш чемпионат. У нас нет новостей о том, кто покинул Европейскую Суперлигу, а кто нет, но есть правило, которое теперь должно быть включено в национальную реформу. Если в конце июня кто-то примет участие в частных соревнованиях, он будет вынужден покинуть итальянский чемпионат», — приводит слова Гравины Sky Sport Italia.



Напомним, ранее участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Однако после ряда призывов от футбольных федераций и ассоциаций, а также после угроз санкциями от УЕФА и ФИФА клубы один за другим начали отказываться от участия в турнире.

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