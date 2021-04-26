Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Джанлуиджи Буффон открыл футбольную академию

Джанлуиджи Буффон открыл футбольную академию
Футбол / Италия 0

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон открыл свою футбольную академию.

«Футбольная академия Буффона была создана, чтобы предоставить мальчикам и девочкам в возрасте от 8 до 16 лет возможность пройти узкоспециализированный курс, направленный на улучшение технических навыков тех, кто мечтает о будущем в мире футбола.

Я всегда верил в эффективность тренировок, особенно в это непростое время. Мы предоставляем полную программу тренировок, созданную индивидуально для каждого вратаря. Надеемся, что сможем организовать «Летний лагерь Буффона» уже в июне. Я хочу встретиться с ребятами 13 июня в Марина-ди-Пьетрасанта, но, очевидно, всё будет зависеть от ситуации с пандемией», — приводит слова Буффона пресс-служба академии.

Буффон может стать одноклубником Алексея Миранчука
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021