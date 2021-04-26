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«Реал» объявил имена игроков, вызванных на матч с «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов

«Реал» объявил имена игроков, вызванных на матч с «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0
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Мадридский «Реал» в своём официальном «твиттере» опубликовал список футболистов, вызванных на первый матч с «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов.

Не поможет «сливочным» в предстоящей встрече полузащитник Федерико Вальверде, у которого на днях было выявлено заражение коронавирусом.

Полный список:

вратари — Куртуа, Лунин, Альтубе;

защитники — Карвахаль, Милитао, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Мигель;

полузащитники — Кроос, Модрич, Каземиро, Иско, Аррибас, Бланко;

нападающие — Азар, Бензема, Асенсио, Винисиус, Мариано, Родриго.

Матч «Реал» — «Челси» состоится завтра, 27 апреля, на стадионе «Альфредо Ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.

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