«Реал» объявил имена игроков, вызванных на матч с «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов
Мадридский «Реал» в своём официальном «твиттере» опубликовал список футболистов, вызванных на первый матч с «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов.
Не поможет «сливочным» в предстоящей встрече полузащитник Федерико Вальверде, у которого на днях было выявлено заражение коронавирусом.
Полный список:
вратари — Куртуа, Лунин, Альтубе;
защитники — Карвахаль, Милитао, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Мигель;
полузащитники — Кроос, Модрич, Каземиро, Иско, Аррибас, Бланко;
нападающие — Азар, Бензема, Асенсио, Винисиус, Мариано, Родриго.
Матч «Реал» — «Челси» состоится завтра, 27 апреля, на стадионе «Альфредо Ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.
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