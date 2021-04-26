Полиция возбудила уголовное дело после массовой драки фанатов ЦСКА и «Спартака»

Полиция Москвы возбудила уголовное дело из-за драки фанатов ЦСКА и «Спартака», сообщает телеграм-канал Baza.
Дело было возбуждено по статье «Хулиганство». В ночь драки в полицию обратились жители Орехово-Зуевского проспекта, где и произошёл инцидент. Полицейские нашли на месте происшествия 31 футболку белого цвета, четыре капы, балаклаву и строительные перчатки. Несмотря на серьёзные травмы, в больницу никто из участников драки не обращался.
О драке, ставшей самой крупной по численности за последние годы, фанаты «Спартака» и ЦСКА договорились заранее. Причиной встречи конфликтующих группировок болельщиков стало граффити фанатов «Спартака», которое оппоненты исправили под себя.
В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» переиграл ЦСКА со счётом 1:0.
- 26 апреля 2021
-
18:57
-
18:49
-
18:39
-
18:31
-
18:23
-
18:10
-
18:03
-
17:57
-
17:35
-
17:21
-
17:21
-
16:58
-
16:36
-
16:26
-
16:17
-
16:04
-
16:01
-
15:57
-
15:56
-
15:45
-
15:31
-
15:27
-
15:26
-
15:10
-
15:04
-
15:02
-
14:58
-
14:56
-
14:50
-
14:37
-
14:19
-
14:01
-
13:55
-
13:44
-
13:38