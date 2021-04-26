Полиция возбудила уголовное дело после массовой драки фанатов ЦСКА и «Спартака»

Полиция Москвы возбудила уголовное дело из-за драки фанатов ЦСКА и «Спартака», сообщает телеграм-канал Baza.

Дело было возбуждено по статье «Хулиганство». В ночь драки в полицию обратились жители Орехово-Зуевского проспекта, где и произошёл инцидент. Полицейские нашли на месте происшествия 31 футболку белого цвета, четыре капы, балаклаву и строительные перчатки. Несмотря на серьёзные травмы, в больницу никто из участников драки не обращался.

О драке, ставшей самой крупной по численности за последние годы, фанаты «Спартака» и ЦСКА договорились заранее. Причиной встречи конфликтующих группировок болельщиков стало граффити фанатов «Спартака», которое оппоненты исправили под себя.

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» переиграл ЦСКА со счётом 1:0.