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Сын Пирло: мне ежедневно желают смерти в соцсетях из-за неудач в работе отца

Сын Пирло: мне ежедневно желают смерти в соцсетях из-за неудач в работе отца
Футбол / Италия 0
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17-летний Никколо Пирло, сын главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло, рассказал о травле в социальных сетях из-за неудач в работе отца. По словам подростка, он ежедневно получает сообщения с пожеланиями смерти.

Никколо опубликовал в своём «инстаграме» скриншот сообщения одного из недоброжелателей, который написал: «Ты должен сдохнуть вместе со своим отцом». Пирло-младший оставил ответное письмо в общем доступе.

«Я не из тех людей, кто кого-то осуждает. Каждый имеет право говорить то, что он хочет. Никогда не хотел бы, чтобы у меня отняли свободу слова.

Мои родители научили меня прислушиваться к мнению других. Но думаю, что всему есть предел. И этот предел уже превышен. Мне 17 лет, я каждый день получаю подобные сообщения не потому, что занимаюсь чем-то плохим, а лишь потому, что я сын тренера, работа которого кому-то может не понравиться.

В этом моя «вина» и причина, по которой я каждый день получаю сообщения, где мне желают смерти и оскорбляют. Прошу вас хотя бы на секунду поставить себя на моё место и задать себе вопрос, как бы вы себя чувствовали», — написал Никколо Пирло в своём «инстаграме».

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