В Бразилии автобус с командой забросали камнями. Футболисты вышли и отомстили фанатам

После матча бразильских «Ривера» и «Фламенго» (2:3) в чемпионате штата Пиауи произошёл необычный инцидент, сообщает Globo Esporte.

Группа фанатов «Ривера», возмущённая поражением в «класико», окружила клубный автобус и не давала игрокам покинуть стадион. Протестующих разгоняли полицейские, применяя при этом резиновые пули. Когда автобус с командой поехал со стадиона, несколько фанатов «Ривера» отправились за ним в погоню. Его начали забрасывать камнями и подручными средствами.

Однако игроки «Ривера» решили отомстить фанатам. Автобус остановился, и футболисты, поднимая с дороги камни, принялись бросать их в болельщиков. На этом противостояние игроков и фанатов не закончилось — по прибытии в тренировочный центр клуба группа болельщиков обстреляла автобус из сигнальных ракетниц.

«Ривер» набрал 14 очков в нынешнем сезоне Чемпионата штата Пиауи и занимает третье место в таблице. «Фламенго» (10) находится на шестом месте.