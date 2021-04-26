В Бразилии автобус с командой забросали камнями. Футболисты вышли и отомстили фанатам

После матча бразильских «Ривера» и «Фламенго» (2:3) в чемпионате штата Пиауи произошёл необычный инцидент, сообщает Globo Esporte.
Группа фанатов «Ривера», возмущённая поражением в «класико», окружила клубный автобус и не давала игрокам покинуть стадион. Протестующих разгоняли полицейские, применяя при этом резиновые пули. Когда автобус с командой поехал со стадиона, несколько фанатов «Ривера» отправились за ним в погоню. Его начали забрасывать камнями и подручными средствами.
Однако игроки «Ривера» решили отомстить фанатам. Автобус остановился, и футболисты, поднимая с дороги камни, принялись бросать их в болельщиков. На этом противостояние игроков и фанатов не закончилось — по прибытии в тренировочный центр клуба группа болельщиков обстреляла автобус из сигнальных ракетниц.
«Ривер» набрал 14 очков в нынешнем сезоне Чемпионата штата Пиауи и занимает третье место в таблице. «Фламенго» (10) находится на шестом месте.
- 26 апреля 2021
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