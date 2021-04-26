«Спартак» обратился в КДК по поводу отмены жёлтых карточек Максименко и Айртона

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» обратился в КДК по поводу жёлтых карточек Александра Максименко и Айртона, полученных в матче с ЦСКА (1:0).

«Мы получили обращение от «Спартака» по поводу отмены предупреждений Максименко и Айртона. Если вовремя получим заключение судейско-экспертной комиссии, то обращение будет рассмотрено в среду», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Голкипер «Спартака» Александр Максименко и защитник Айртон получили жёлтые карточки в матче с ЦСКА. Эти предупреждения стали для футболистов четвёртыми в нынешнем сезоне РПЛ. Игроки красно-белых пропустят матч 28-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» из-за перебора карточек. Встреча с «Арсеналом» состоится 3 мая.