«Спартак» обратился в КДК по поводу отмены жёлтых карточек Максименко и Айртона

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» обратился в КДК по поводу жёлтых карточек Александра Максименко и Айртона, полученных в матче с ЦСКА (1:0).
«Мы получили обращение от «Спартака» по поводу отмены предупреждений Максименко и Айртона. Если вовремя получим заключение судейско-экспертной комиссии, то обращение будет рассмотрено в среду», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Голкипер «Спартака» Александр Максименко и защитник Айртон получили жёлтые карточки в матче с ЦСКА. Эти предупреждения стали для футболистов четвёртыми в нынешнем сезоне РПЛ. Игроки красно-белых пропустят матч 28-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» из-за перебора карточек. Встреча с «Арсеналом» состоится 3 мая.
- 26 апреля 2021
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