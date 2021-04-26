Соболев: сегодня заслуженный выходной. Еду с сыном в дельфинарий

Нападающий «Спартака» Александр Соболев, которого признали лучшим игроком марта в РПЛ, прокомментировал победу в дерби с ЦСКА (1:0).
«Огромное спасибо за награду. Я рад разделить её вместе с нашей красно-белой семьёй. Это наша общая победа! Сегодня заслуженный выходной, еду с сыном в дельфинарий», — написал Соболев на своей странице в «Инстаграме».
В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Московское дерби обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. На 37-й минуте матча красную карточку за фол против Александра Соболева получил полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов. Решение об удалении Ахметова было принято после просмотра эпизода с помощью VAR.
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