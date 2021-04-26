Бывшая жена Аршавина ответила на обвинения матери футболиста в краже € 1 млн

Алиса Казьмина, бывшая супруга Андрея Аршавина, ответила на обвинение матери футболиста в краже € 1 млн. Ранее Татьяна Аршавина заявила, что девушка является аферисткой, вытащившей из сына крупную сумму денег.
«Вытащила € 1 млн? Никуда я не возила такие деньги. Да и вообще, тогда мы были мужем и женой. Я могла возить € 2 млн, € 3 млн. Сейчас она у меня их тоже потребует? Или драгоценности?
Дело всё в том, что все деньги находились на протяжении брака у мамы. Даже 10 тыс. долларов у нас дома не было. Мы должны были позвонить маме, поехать за ключами для ячейки, взять маму с собой. Мама откроет, мама выдаст. Вот так происходило.
Всё, что она наговорила, это выдумки женщины, которая хотела разлучить семью. Андрей ушёл из-за мамы, это совершенно точно. Я не знаю, зачем она это делала. Думаю, что Андрей — это такая её собственность. Она не позволит ни одной женщине быть с ним, сколько бы детей кто ни родил. И она готова на всё, до последнего», — сказала Алиса в телепрограмме «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.
- 26 апреля 2021
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