«Зенит» продлил контракты с Хотулёвым и Одоевским

«Зенит» продлил контракты с голкипером Даниилом Одоевским и защитником Данилой Хотулёвым.

«Новые контракты игроков рассчитаны до конца сезона-2023/2024. Сине-бело-голубые поздравляют Даниила Одоевского и Данилу Хотулёва и желают успехов на футбольном поле и за его пределами!» — сообщает пресс-служба питерского клуба.

Даниил Одоевский родился 22 января 2003 года в Петербурге. Воспитанник академии дебютировал в основном составе молодёжной команды «Зенита» в сентябре 2019 года. В сезоне-2020/2021 выступал за «Зенит-2» и привлекался к тренировкам и матчам основной команды сине-бело-голубых.



Данила Хотулёв родился 1 октября 2002 года в Оренбурге. Воспитанник академии имени Коноплёва академии сине-бело-голубых. В марте 2019 года дебютировал в молодёжном первенстве России, в августе 2020-го провёл первый матч в составе «Зенита-2». В январе 2021 года Хотулёв присоединился к команде Сергея Семака на зимних сборах. Дебют защитника в Российской Премьер-Лиге состоялся 13 марта 2021 года.