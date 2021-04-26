Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сборная Германии может провести матч с «Баварией» в качестве компенсации за переход Флика

Сборная Германии может провести матч с «Баварией» в качестве компенсации за переход Флика
Футбол / Германия 0
Аудио-версия:

Товарищеский матч между «Баварией» и сборной Германии рассматривается как форма компенсации за вероятный переход Ханса-Дитера Флика в национальную команду, сообщает Kicker.

Немецкий футбольный союз настаивает на том, что он не будет платить неустойку за уход Флика из «Баварии», поэтому хочет провести матч с мюнхенцами. Игроки «Баварии», также выступающие за сборную Германии, могут сыграть за обе команды. Речь идёт о Мануэле Нойере, Леоне Горецке, Йозуа Киммихе, Лерое Зане и Никласе Зюле.

Напомним, Флик объявил о желании расторгнуть контракт с «Баварией» после победы в матче Бундеслиги с «Вольфсбургом» (3:2), который состоялся накануне. Флик стал главным тренером «Баварии» в ноябре 2019 года. Под руководством специалиста мюнхенский клуб стал чемпионом Германии, завоевал Кубок и Суперкубок Германии, стал победителем Лиги чемпионов, а также одержал победы в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира. Ожидается, что Флик возглавит сборную Германии.

Флик объявил о желании расторгнуть контракт с «Баварией»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021