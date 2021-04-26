Сборная Германии может провести матч с «Баварией» в качестве компенсации за переход Флика

Товарищеский матч между «Баварией» и сборной Германии рассматривается как форма компенсации за вероятный переход Ханса-Дитера Флика в национальную команду, сообщает Kicker.

Немецкий футбольный союз настаивает на том, что он не будет платить неустойку за уход Флика из «Баварии», поэтому хочет провести матч с мюнхенцами. Игроки «Баварии», также выступающие за сборную Германии, могут сыграть за обе команды. Речь идёт о Мануэле Нойере, Леоне Горецке, Йозуа Киммихе, Лерое Зане и Никласе Зюле.

Напомним, Флик объявил о желании расторгнуть контракт с «Баварией» после победы в матче Бундеслиги с «Вольфсбургом» (3:2), который состоялся накануне. Флик стал главным тренером «Баварии» в ноябре 2019 года. Под руководством специалиста мюнхенский клуб стал чемпионом Германии, завоевал Кубок и Суперкубок Германии, стал победителем Лиги чемпионов, а также одержал победы в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира. Ожидается, что Флик возглавит сборную Германии.