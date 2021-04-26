Орлов: друзья, сенсация. Федун будет болеть за «Зенит»!

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слова Леонида Федуна, который зарёкся поддерживать «Зенит» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

«Друзья, сенсация. Федун будет болеть за «Зенит»! Понимаете? Правда, только в одном матче — с «Локомотивом». Но мы его уже склонили на одну игру. Я смеюсь, но с симпатией отношусь и к Федуну, и ко всем тем, кто даёт деньги на развитие футбола. Очень хорошо, спасибо вам, ребята. Нам же важно, чтобы футбол был, жил», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, ранее владелец московского «Спартака» Леонид Федун также заявил, что считает санкт-петербургский «Зенит» наиболее достойным претендентом на победу в чемпионской гонке.

Московский «Спартак» набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером чемпионата является «Зенит» (58).