Орлов: друзья, сенсация. Федун будет болеть за «Зенит»!

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слова Леонида Федуна, который зарёкся поддерживать «Зенит» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».
«Друзья, сенсация. Федун будет болеть за «Зенит»! Понимаете? Правда, только в одном матче — с «Локомотивом». Но мы его уже склонили на одну игру. Я смеюсь, но с симпатией отношусь и к Федуну, и ко всем тем, кто даёт деньги на развитие футбола. Очень хорошо, спасибо вам, ребята. Нам же важно, чтобы футбол был, жил», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Напомним, ранее владелец московского «Спартака» Леонид Федун также заявил, что считает санкт-петербургский «Зенит» наиболее достойным претендентом на победу в чемпионской гонке.
Московский «Спартак» набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером чемпионата является «Зенит» (58).
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