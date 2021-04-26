Тухель поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от противостояния с мадридским «Реалом» в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.
«Завтра не стоит ожидать от нас безумных вещей, но в то же время мы постараемся сыграть на топ-уровне. У нас были и тяжёлые матчи, и важные матчи, и вот настал хороший момент, чтобы провести этот полуфинал. Хотим сыграть с азартом.
Надо быть верными себе. В этом и заключается наша стратегия. Полагайся на свои силы и делай то, что придаёт уверенности. Надеюсь, нам не придётся слишком мудрить и прикладывать сверхусилия.
Каковы эмоции от участия в полуфинале Лиги чемпионов? Я везунчик, счастливый человек, и очень за это благодарен судьбе. Когда я начинал работу в юношеской академии, то каждый день был по-своему новым, не таким, как ещё вчера. Я наслаждался каждым днём с командами U14, U15 и U19. Уже это было большим подарком», — приводит слова немецкого специалиста официальный сайт УЕФА.
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Челси» состоится завтра, 27 апреля, в столице Испании. Начало — в 22:00 мск. Ответная встреча запланирована на среду, 5 мая.
- 26 апреля 2021
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