Ловчев: за год Тедеско мог бы отрегулировать оборону «Спартака», но она просто безобразная

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев оценил работу немецкого специалиста Доменико Тедеско на тренерском мостике красно-белых.
«Я не скажу, что Тедеско выдающийся тренер. За год с небольшим он мог бы как-то защиту отрегулировать, а она просто безобразная. Но при этом нельзя не увидеть, что он создал некую модель игры. Сейчас с приходом Мозеса и Промеса атака «Спартака» раздвинулась немного по ширине, это интересно. Но в последнее время то они крупно обыгрывают «Краснодар», то проигрывают. Стабильности нет никакой, а тренер работает уже долгое время.
«Зенит» — безоговорочный чемпион. «Помимо «Зенита» ещё сейчас хорошо укомплектован «Локомотив», где много и молодых футболистов, и опытных. Они с «Зенитом» сейчас самые лучшие», — приводит слова Ловчева НСН.
- 26 апреля 2021
-
20:25
-
20:20
-
20:11
-
20:07
-
20:07
-
20:07
-
19:53
-
19:45
-
19:35
-
19:26
-
19:17
-
19:00
-
18:57
-
18:49
-
18:39
-
18:31
-
18:23
-
18:10
-
18:03
-
17:57
-
17:35
-
17:21
-
17:21
-
16:58
-
16:36
-
16:26
-
16:17
-
16:04
-
16:01
-
15:57
-
15:56
-
15:45
-
15:31
-
15:27
-
15:26