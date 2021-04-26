Ловчев: за год Тедеско мог бы отрегулировать оборону «Спартака», но она просто безобразная

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев оценил работу немецкого специалиста Доменико Тедеско на тренерском мостике красно-белых.

«Я не скажу, что Тедеско выдающийся тренер. За год с небольшим он мог бы как-то защиту отрегулировать, а она просто безобразная. Но при этом нельзя не увидеть, что он создал некую модель игры. Сейчас с приходом Мозеса и Промеса атака «Спартака» раздвинулась немного по ширине, это интересно. Но в последнее время то они крупно обыгрывают «Краснодар», то проигрывают. Стабильности нет никакой, а тренер работает уже долгое время.

«Зенит» — безоговорочный чемпион. «Помимо «Зенита» ещё сейчас хорошо укомплектован «Локомотив», где много и молодых футболистов, и опытных. Они с «Зенитом» сейчас самые лучшие», — приводит слова Ловчева НСН.