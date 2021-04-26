Орлов: Олич мышей не ловит. Кто напел Орешкину взять его?

Комментатор Геннадий Орлов оценил работу хорватского специалиста Ивицы Олича на тренерском мостике московского ЦСКА.

«Не секрет, что решение уволить Гончаренко принимал Орешкин. Но почему не сделали это раньше? Но самое интересное — как его угораздило и кто напел ему в уши, что нужно ставить Ивицу Олича? Хороший футболист, но тренер-то пока никакой! Классический кот в мешке. И мы видим, что мышей-то он не ловит», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА уступил «Спартаку» (0:1) в столичном дерби. Встреча проходила на стадионе «Спартака» в Москве, с 37-й минуты матча армейцы играли в меньшинстве — красную карточку получил Ильзат Ахметов.