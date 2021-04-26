Тренер «Униона» Андреев: лучшие 5 команд РПЛ боролись бы в нижней половине Бундеслиги

Тренер юношеских команд берлинского «Униона» Герман Андреев сравнил уровни Бундеслиги и Российской Премьер-Лиги.
«Неизвестно, попал бы Дзюба в основу «Униона». И важен вопрос статуса. И финансовый. «Унион» не нашёл бы такую сумму, сколько «Зенит» платит Дзюбе. По крайней мере, для игрока такого калибра.
Разрыв в уровне между РПЛ и Бундеслигой? Размышлял на эту тему, сравнивал. Лучшие пять команд РПЛ боролись бы во второй части таблицы Бундеслиги. «Боруссия» играла вполноги с «Зенитом» в минувшей Лиги чемпионов? Не то, что вполноги. Но у них это были «проходящие» игры. И это естественно. На прошлой неделе «Унион» сыграл вничью с «Баварией». Это игра прошла между встречами мюнхенцев с «ПСЖ». Футболисты «Баварии» в игре с нами и подготовке были сосредоточены на матчах с «ПСЖ».
Если бы Дортмунд играл с «Зенитом» так, как с «Манчестер Сити» в плей-офф, то у «Зенита» совсем не было бы шансов. В «Боруссии» и прочих клубах расставляют приоритеты в таких матчах», — цитирует Андреева «Спорт день за днём».
- 26 апреля 2021
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