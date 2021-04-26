Объявлены номинанты на приз лучшему игроку сезона Чемпионшипа

Английский Чемпионшип объявил номинантов на приз «Лучший игрок сезона».
Как сообщает Sky Sports, за награду поборются два футболиста «Норвич Сити» — полузащитник Эмилиано Буэндия и нападающий Теэму Пукки, а также форвард «Брентфорда» Айван Тони.
В нынешнем сезоне Чемпионшипа Буэндия провёл 37 матчей, забил 14 голов и сделал 16 результативных передач, на счету Пукки в 40 матчах 29 очков по системе «гол+пас» (25+4), в то время как Тони в 42 встречах отличился 29-ю голами и 10-ю передачами.
Победителя объявят в четверг, 29 апреля, на специальной церемонии.
«Норвич Сити» в 44 матчах набрал 93 очка и уже обеспечил себе выход в АПЛ на будущий сезон. «Канарейкам» в двух оставшихся матчах сезона осталось набрать всего одно очко, чтобы стать победителем Чемпионшипа. Ещё одной командой, обеспечившей себе повышение в классе, стал «Уотфорд».
«Брентфорд», набрав в 43 матчах 78 очков, занимает третье место в турнирной таблице и примет участие в плей-офф за право выхода в английскую Премьер-лигу.
- 26 апреля 2021
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