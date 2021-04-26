«Лестер Сити» — «Кристал Пэлас»: стартовые составы команд на матч 33-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Лестер Сити» и «Кристал Пэлас» на матч 33-го тура АПЛ. Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере, начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию встречи.
«Лестер Сити»: Шмейхель, Кастань, Сёюнджю, Фофана, Эванс, Томас, Тилеманс, Мэддисон, Ндиди, Варди, Ихеаначо.
Запасные: Уорд, Амарти, Рикарду, Ундер, Чодури, Прает, Олбрайтон, Менди, Перес.
«Кристал Пэлас»: Гуайта, Данн Уорд, ван Анхольт, Куйяте, Миливоевич, Эзе, Ридевальд, Бентеке, Айю, Заха.
Запасные: Батлэнд, Клайн, Митчелл, Келли, Шлупп, Маккарти, Матета, Батшуайи, Таунсенд.
«Лисы» в 32 матчах набрали 59 очков и занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Стекольщики» (38) — на 13-м месте. У подопечных Роя Ходжсона один матч в запасе.
В первом круге турнира «Кристал Пэлас» и «Лестер» сыграли вничью — 1:1.
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