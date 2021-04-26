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Основатель Spotify заручился поддержкой трёх легенд «Арсенала», чтобы купить клуб

Основатель Spotify заручился поддержкой трёх легенд «Арсенала», чтобы купить клуб
Футбол / Англия 0
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Гендиректор и основатель музыкального стримингового сервиса Spotify Даниэль Эк не теряет надежды приобрести контрольный пакет акций лондонского «Арсенала».

Как сообщает Sky Sports, шведский миллиардер заручился поддержкой трех легендарных футболистов «канониров» — полузащитника Патрика Виейра и нападающих Тьерри Анри и Денниса Бергкампа, чтобы помочь ему приобрести клуб у нынешнего владельца Стэна Кронке.

Даниэль Эк впервые выразил заинтересованность в покупке «Арсенала» на прошлой неделе, после того как болельщики протестовали у стадиона «Эмирейтс» против владения Кронке и его участия в провалившейся отколовшейся Европейской Суперлиге.

Тьерри Анри с 1999 по 2007 год, а также с января по февраль 2012 года выступал за «канониров», дважды став победителем АПЛ. Денис Бергкамп с 1995 по 2006 год выступал за «Арсенал», став трёхкратным чемпионом Англии. Патрик Виейра с 1996 по 2005 год защищал цвета «пушкарей». Французский полузащитник трижды становился победителем АПЛ. Вся троица является частью легендарных «Непобедимых» — в сезоне-2003/2004 «Арсенал» не потерпел ни одного поражения в АПЛ.

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Основатель Spotify выразил желание купить «Арсенал»
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