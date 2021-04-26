«Ювентус» купит Кварацхелию за € 20 млн, если выйдет в Лигу чемпионов

«Ювентус» готов купить полузащитника «Рубина» и сборной Грузии Хвичу Кварацхелию за € 20 млн, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Il Messaggero.
Туринцы заплатят эти деньги за грузинского игрока, если попадут в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.
Сообщалось, что «Милан» опережает туринский «Ювентус» в гонке за Кварацхелию. Миланский клуб постоянно контактирует с агентом 20-летнего грузинского футболиста. Отмечалось, что за ситуацией с Кварацхелией также наблюдают «Наполи» и дортмундская «Боруссия».
Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из «Рустави» в 2019 году. В нынешнем сезоне грузинский полузащитник принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. С 2019 года Кварацхелия вызывается в национальную команду Грузии.
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