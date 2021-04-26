«Спартак» показал, что осталось за кадром московского дерби с ЦСКА

Пресс-служба «Спартака» представила видео, в котором показала, что осталось за кадром матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, который состоялся 25 апреля на стадионе «Спартака» в Москве и завершился со счётом 1:0 в пользу красно-белых.
В ролике показана предматчевая разминка футболистов, процесс выхода на поле, ключевые моменты встречи, а также радость игроков, болельщиков и главного тренера Доменико Тедеско после победы.
Ролик можно посмотреть на YouTube-канале «Спартака». Права на видео принадлежат НП «Российская футбольная Премьер-Лига».
Столичное дерби обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Московский «Спартак» набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Столичный ЦСКА (46) — на шестом месте. Лидером чемпионата является «Зенит» (58).
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