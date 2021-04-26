Лучший бомбардир «Крыльев»: в финале Кубка не боимся «Локо», будем играть в свой футбол

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Кубка России с московским «Локомотивом». Встреча пройдёт 12 мая в Нижнем Новгороде.
«Эмоции самые положительные, мы прошли четыре команды РПЛ. До матча с «Локомотивом» у нас свои четыре финала, надо решить свои задачи в ФНЛ, чтобы подойти в хорошем состоянии к Кубку. Сказать, что мы боимся — нет. Будем играть в свой футбол, будет хорошая игра.
Что касается моего рекорда результативности в ФНЛ, все об этом говорят, но в первую очередь надо выйти в Премьер-Лигу. Это заслуга всей команды, которая помогает это делать. Посмотрим в конце сезона.
«Оренбург» или «Нижний Новгород» выйдет со второго места? Думаю, «Оренбург» не отдаст это место после победы в очном матче, «Нижний Новгород» будет играть в стыковых матчах. «Оренбург» больше вижу в Премьер-Лиге.
Наш главный тренер собрал хороших и опытных футболистов. Осинькин — хороший тренер, который поставил нам хороший комбинационный футбол, поэтому мы создаём много моментов. С такой игрой и хорошей командой, думаю, мы будет достойно смотреться в РПЛ, — приводит слова Сергеева «Матч ТВ».
- 26 апреля 2021
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