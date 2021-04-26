Ярошик ушёл в отставку с поста главного тренера словенского «Целе»

Бывший полузащитник ЦСКА, «Челси» и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик покинул должность главного тренера словенского «Целе». Специалист расторг контракт с клубом по взаимному согласию сторон, сообщает пресс-служба словенцев.
«Мы проиграли слишком много матчей и допустили слишком много ошибок в защите. У меня не было особого выбора из-за травм», — прокомментировал свою отставку Ярошик.
Под руководством Ярошика команда выиграла два матча, дважды сыграла вничью и потерпела восемь поражений.
Ярошик стал новым главным тренером «Целе» в декабре. 43-летний чешский специалист сменил на этом посту Душана Косича. Предыдущим клубом Ярошика был чешский «Усти-над-Лабем».
Во время карьеры футболиста Ярошик выступал за ЦСКА, «Крылья Советов», «Челси», «Бирмингем», «Слован», «Спарту», «Сарагосу», «Алавес» и «Селтик». В составе армейцев чешский футболист в 2003 году стал чемпионом России.
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