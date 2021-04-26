Рахимов: в московском дерби «Спартак» даже в большинстве играл в контратакующий футбол

Бывший главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов поделился впечатлениями от московского дерби «Спартак» — ЦСКА (1:0) в 27-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» сразу захватил инициативу и территорию, но мы не увидели должной комбинационной игры. Не было атак, чтобы можно было сказать, что они красиво смотрелись. Даже в большинстве «Спартак» играл в контратакующий футбол. Именно поэтому игра не казалась такой зрелищной», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

Встреча проходила на стадионе «Спартака». Столичное дерби обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.

Московский «Спартак» набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (46) — на шестом месте. Лидером чемпионата является «Зенит» (58).