Гари Невилл: вероятно, Гвардиола — величайший тренер всех времён

Легендарный футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выразил восхищение главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.



«Мы просто должны признать выдающийся футбол «Манчестер Сити». Выиграть Кубок лиги четыре раза подряд — выдающееся достижение. Хосеп Гвардиола имеет замечательный рекорд в кубковых соревнованиях — 14 побед и всего одно поражение в 15 финалах, это абсолютно феноменально. Футбол, в который играют «горожане», просто великолепен.



Думаю, что «Манчестер Сити» возглавляет, вероятно, величайший тренер всех времён. Через 10, 15, 20 лет нужно будет оглянуться и посмотреть на то, как он влиял на разные страны, доминировал в футболе, но при этом оказывал влияние на других, – не думаю, что я когда-либо видел что-то подобное. Посмотрите, как он побеждал в трёх разных странах. Сейчас он доминирует в Англии, в течение нескольких недель он выиграет третий за пять лет чемпионский титул, и это огромное достижение.



Самое главное – это Лига чемпионов, и впереди серьёзные полуфинальные матчи с «ПСЖ». Если «Манчестер Сити» их обыграет, то у «горожан» появится отличный шанс на победу в Лиге чемпионов. Это было бы вишенкой на торте царствования Гвардиолы в «Сити». Не думаю, что он уйдёт, не выиграв Лигу чемпионов. Будет ощущение незавершённости, если он уедет из Англии без победы в этом турнире», – приводит слова Невилла Sky Sports.



Вчера, 25 апреля, Хосеп Гвардиола завоевал 30-й трофей в тренерской карьере. Теперь с «Манчестер Сити» Гвардиола завоевал девять трофеев – два чемпионства АПЛ, четыре победы в Кубке английской лиги, один трофей Кубка Англии и два Суперкубка Англии.

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