«Не поверил бы в это в прошлом сезоне». Игорь Суркис — о чемпионстве киевского «Динамо»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис признался, что не поверил бы в чемпионство своего клуба с отрывом в 13 очков от «Шахтёра», если бы ему сказали это в прошлом сезоне.
«Прежде всего я чувствую удовлетворённость в том, что было принято правильное решение – назначить Мирчу Луческу главным тренером «Динамо». Вы знаете, какая обрушилась критика и всё остальное. Но в футболе есть только одно – результат. Результат есть – ты победитель. Сегодня мы победители: есть результат, команда выиграла золотые медали, мы чемпионы.
Говорить, что я был уверен, что мы выиграем чемпионат у такой серьёзной команды, как «Шахтёр», на момент прошлого сезона, на сегодняшний день с отрывом в в 13 очков – я же не фантазёр. И даже не космонавт. Поэтому я в это не верил», — сказал Суркис в новом выпуске на ютуб-канале «Великий футбол».
- 26 апреля 2021
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