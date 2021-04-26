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«Не поверил бы в это в прошлом сезоне». Игорь Суркис — о чемпионстве киевского «Динамо»

«Не поверил бы в это в прошлом сезоне». Игорь Суркис — о чемпионстве киевского «Динамо»
Футбол / Прочие турниры 0
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Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис признался, что не поверил бы в чемпионство своего клуба с отрывом в 13 очков от «Шахтёра», если бы ему сказали это в прошлом сезоне.

«Прежде всего я чувствую удовлетворённость в том, что было принято правильное решение – назначить Мирчу Луческу главным тренером «Динамо». Вы знаете, какая обрушилась критика и всё остальное. Но в футболе есть только одно – результат. Результат есть – ты победитель. Сегодня мы победители: есть результат, команда выиграла золотые медали, мы чемпионы.

Говорить, что я был уверен, что мы выиграем чемпионат у такой серьёзной команды, как «Шахтёр», на момент прошлого сезона, на сегодняшний день с отрывом в в 13 очков – я же не фантазёр. И даже не космонавт. Поэтому я в это не верил», — сказал Суркис в новом выпуске на ютуб-канале «Великий футбол».

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