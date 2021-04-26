«Реал» после краха Суперлиги будет искать новый способ подписать Мбаппе

Мадридский «Реал» переосмыслит стратегию по подписанию нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, сообщает As.

После краха Суперлиги «Реал» должен найти новый способ сорвать подписание нового контракта Мбаппе с «ПСЖ». Если бы проект Суперлиги был реализован, мадридцам удалось бы сразу купить Мбаппе за большую сумму, однако сейчас они вынуждены искать другие пути подписания француза. При этом нападающий уже трижды отклонил предложение парижан о новом контракте.

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес ранее поделился ожиданиями от летнего трансферного окна на фоне провала Европейской Суперлиги, главой которой он является. Перес заявил, что этим летом у «сливочных» не будет больших трансферов. «Когда деньги не переходят от богатых клубов к бедным, невозможно покупать Мбаппе или Холанда», — сказал глава «Реала».